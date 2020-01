Presentato a Casaletto Spartano il libro “Soldati di Pace” di Vincenzo Rubano

Emozioni ieri al Museo MA.CI.NA di Casaletto Spartano durante la presentazione del libro del giornalista Vincenzo Rubano “Soldati di Pace”.

Dolore, paura ma anche tanta speranza sono i sentimenti che hanno accompagnato i racconti che il giornalista ha fatto di quei luoghi, come l’Afghanistan, dilaniati dalla guerra. Paesi nei quali è notevole la presenza dei militari italiani che ogni giorno rischiano la propria vita in nome della pace.

“Ho preso parte a dieci missioni – ha affermato Vincenzo Rubano – e mi sono reso conto che molte persone non sanno realmente cosa fanno i nostri soldati. Il loro obiettivo non è fare la guerra ma costruire la pace. Spesso sentiamo dire che i soldati italiani partecipano a queste missioni solo per soldi in realtà loro rischiano tutti i giorni la loro vita e questo non ha prezzo”.

Il giornalista poi si è rivolto ai tanti giovani presenti e ha sottolineato che le guerre vanno sempre ripudiate perché portano solo morte e distruzione.

“Spesso nei paesi che diventano scenari di guerre c’è molta ignoranza tra la popolazione – ha dichiarato il giornalista – ed è per questo che bisogna sempre studiare perché ciò che veramente rende liberi gli uomini è la cultura”.

Presenti all’incontro anche il Sindaco di Casaletto Spartano Concetta Amato che ha ringraziato Rubano per la presenza nella sua comunità e per i racconti che hanno arricchito tutti coloro che hanno partecipato all’incontro, il Maresciallo dei Carabinieri della locale Stazione Antonino Campisi e il parroco don Simone Gentile.

L’incontro è stato moderato dalla dottoressa Giovanna Mazzaro.

– Maria Emilia Cobucci –