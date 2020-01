Auto si ribalta sull’A2 tra Sala Consilina e Atena Lucana. Tre giovani feriti

È di tre feriti il bilancio di un incidente stradale che si è verificato questa mattina lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo al km 91 in direzione Nord tra gli svincoli di Sala Consilina e Atena Lucana.

Per cause in corso di accertamento una Fiat Punto ha perso il controllo della strada e si è ribaltata lungo la carreggiata.

Sul posto è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina agli ordini del Caposquadra Eugenio Siena per estrarre i feriti dall’abitacolo. Si tratta di tre ragazzi siciliani che erano diretti al Nord.

I tre sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati presso l‘ospedale “Luigi Curto” di Polla. Le loro condizioni non desterebbero particolare preoccupazione.

Presenti per effettuare i rilievi del caso gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Sala Consilina ed il personale dell’Anas per ripristinare il tratto interessato dall’incidente.

Il veicolo è stato recuperato dal Soccorso Stradale ACI Global D’Amelio di Atena Lucana.

– Chiara Di Miele –