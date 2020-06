Presentata a Teggiano l’associazione “Ebiketourcilento”, conoscere le bellezze del Parco Nazionale pedalando

Ha avuto luogo questa mattina, in Piazza San Cono a Teggiano, la presentazione della nuova associazione “Ebiketourcilento“, nata con lo scopo di far conoscere e rendere fruibili tutte le bellezze del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

“Il progetto nasce con lo scopo di far conoscere il nostro territorio – commenta la responsabile Annalia Cutulo -. Abbiamo delle bellezze incontaminate e il nostro obiettivo cardine è quello di attirare turisti. Abbiamo scelto l’E-Bike perché è una bici accessibile a tutti, anche ai non sportivi. Ha un motorino che permette la pedalata facilitata e quindi assistita in modo da permettere a tutti di raggiungere le vette più alte“.

Per prenotare i tour i turisti possono consultare il sito web, i social o telefonare. Sarà dato loro un questionario informativo per capire i loro gusti, le loro aspettative e insieme agli esperti si potrà scegliere il percorso più adatto alle proprie esigenze.

“Siamo onorati di avervi qui – dichiara il consigliere Conantonio D’Elia -. E’ un onore che nel Vallo di Diano ci siano persone che vedono nella bicicletta non soltanto un sistema sportivo ma anche di conoscenza del territorio. La bicicletta elettrica non avrà sviluppi soltanto nel mondo sportivo e il vostro progetto non poteva che trovare miglior accoglienza da parte dell’Amministrazione. Vi ringraziamo a nome di tutta la cittadinanza per aver pensato a Teggiano e aver portato questo messaggio“.

Presenti alla conferenza di presentazione anche il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni Tommaso Pellegrino e lo sponsor Armando Grilli di Cast Energie.

“La bicicletta non rappresenta solo il mezzo per conoscere i nostri paesaggi e i nostri luoghi ma rappresenta anche un modo sicuro di vivere l’ambiente e il contesto nel quale viviamo – sottolinea Pellegrino -. Il messaggio più bello che viene fuori oggi e che rivolgiamo ai turisti è quello di scegliere il Parco Nazionale per un turismo bello e sicuro. Un plauso al Comune di Teggiano per la grande attenzione e la sensibilità dimostrata nel sostenere i giovani. Siamo tutti al fianco dei ragazzi che investono nel territorio“.

