Nella giornata di ieri presso il Palazzo comunale di Pellezzano si è tenuta la presentazione ufficiale della sesta edizione di “Racconti d’Estate 2026”, l’importante rassegna culturale organizzata da DLiveMedia e dal suo direttore Roberto Vargiu che, negli anni, ha portato sul territorio prestigiosi protagonisti del cinema, della televisione, del giornalismo e della cultura italiana.

Anche quest’anno la Banca Monte Pruno ha confermato la propria partecipazione come partner dell’iniziativa, rinnovando concretamente il proprio sostegno a progetti culturali capaci di generare aggregazione, crescita sociale e valorizzazione delle comunità locali. L’iniziativa rappresenta un esempio significativo di collaborazione virtuosa tra istituzioni, imprese e realtà territoriali unite dalla volontà di investire nella cultura quale strumento di sviluppo umano, partecipazione e promozione del territorio.

Nella Sala consiliare del Comune, alla presenza di numerosi cittadini ed operatori del territorio, gradita ospite della giornata è stata la giornalista e conduttrice Rai Greta Mauro, introdotta dalla giornalista Sonia Di Domenico. Perfetto padrone di casa il Sindaco Francesco Morra, affiancato dall’Amministrazione comunale, che ha ripercorso, anche attraverso un emozionante video realizzato da Pino Cuozzo, le precedenti edizioni della rassegna ricordando i circa cinquanta ospiti che negli anni hanno contribuito al successo dell’iniziativa. Nel suo intervento, il sindaco ha evidenziato le difficoltà vissute dalle aree interne e l’importanza di iniziative culturali e di strumenti innovativi, come il cine-turismo, per creare nuove opportunità di sviluppo e visibilità per il territorio.

Molto apprezzato anche l’intervento di Greta Mauro che, più volte interrotta dagli applausi del pubblico, ha affrontato temi di grande attualità legati al valore della cultura, della famiglia, dell’educazione e della necessità di recuperare autenticità nei rapporti umani e sociali.

Presenti tra i partner dell’evento anche la Banca Monte Pruno, rappresentata dal Presidente del CdA Michele Albanese e dal Vice Presidente Antonio Ciniello.

Nel suo intervento il Presidente Michele Albanese ha sottolineato come la cultura rappresenti oggi uno degli strumenti più importanti per difendere l’identità dei territori, creare occasioni di crescita e rafforzare il senso di comunità. “Manifestazioni come Racconti d’Estate dimostrano che anche dalle realtà locali possono nascere percorsi straordinari capaci di coinvolgere persone, idee ed emozioni. Come Banca del territorio sentiamo il dovere morale, prima ancora che istituzionale, di sostenere queste iniziative, perché investire nella cultura significa investire nel futuro delle nuove generazioni e nella speranza delle nostre comunità”.

La serata ha confermato ancora una volta il valore di una manifestazione che, anno dopo anno, continua a crescere, diventando un punto di riferimento culturale e sociale per l’intero territorio provinciale.