Si è svolta questa mattina nell’Aula consiliare del Comune di Postiglione la cerimonia di svelamento di due riproduzioni simbolo degli Alburni realizzate dagli studenti della classe V A del Liceo Artistico “Pomponio Leto” di Teggiano: l’Antece degli Alburni riprodotto in scala 1:3 e la Pietra miliare.

Sono stati accompagnati per l’occasione dal professor Francesco Di Bisceglie e dalla coordinatrice dell’istituto superiore Oriana Vertucci.

All’incontro, moderato dal Presidente del Consiglio comunale di Postiglione Luigi Di Matteo, hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco della città alburnina Carmine Cennamo, la Dirigente scolastica dell’Istituto Comprensivo “Domenico Savio” di Sicignano degli Alburni Dorotea Odato, il Vicepresidente della Comunità Montana degli Alburni Filippo Ferrara, il Presidente di ANCI Campania Francesco Morra ed il professor Carmine Fasano.

“E’ stata una opportunità straordinaria per i nostri studenti – ha riferito la professoressa Oriana Vertucci – che hanno avuto la possibilità di toccare con mano le bellezze del territorio che circonda il nostro comprensorio, attraverso la riproduzione di una Pietra miliare rinvenuta proprio nel territorio di Postiglione e dell’Antece, una scultura rupestre che rappresenta un antico guerriero, la cui datazione risalirebbe a 2500 anni fa, patrimonio naturale dell’Unesco. Un’esperienza veramente straordinaria e il ringraziamento va soprattutto alla nostra Dirigente Maria D’Alessio per aver sostenuto con la solita passione e forza questa bellissima iniziativa”.