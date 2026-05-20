Si è riunita questo pomeriggio a Palazzo Santa Lucia la Giunta regionale della Campania che ha approvato, tra l’altro, una serie di provvedimenti nei settori welfare e sanità:

Il Programma Nazionale Giovani, Donne, Lavoro 2021-2027, con una dotazione pari a 73,5 milioni di euro assegnate alla Regione Campania per l’attuazione, nell’ambito del Programma Nazionale Giovani, Donne e Lavoro 2021-2027, degli interventi di sostegno al welfare territoriale. In particolare, il progetto è finalizzato a favorire la conciliazione tra vita privata e professionale delle donne lavoratrici, autonome o in cerca di occupazione, attraverso l’erogazione di voucher individuali per l’accesso ad asili nido o micronidi aziendali nonché il sostegno per spese sostenute per servizi di cura e assistenza.

Sono stati programmati oltre 99 milioni di euro di risorse FESR 2021-2027 per la realizzazione di interventi di edilizia sanitaria stralciati dal PNRR. Contestualmente, è stato approvato l’elenco delle operazioni prioritarie relative all’edilizia sanitaria, per un importo complessivo di oltre 53 milioni di euro.

Approvato l’Accordo Integrativo per la disciplina del Fondo Regionale di Solidarietà, pari a 642 mila euro annui, destinato alle farmacie convenzionate rurali e urbane con fatturato annuo inferiore a 300 mila euro

Aggiornato il fabbisogno regionale delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per il biennio 2026-2027, pari a oltre 69 milioni di prestazioni previste, in aumento rispetto al biennio precedente.

In materia di turismo, sono state approvate le modalità attuative del programma “Le Stagioni della Campania da giugno 2026 a maggio 2027”, dedicato alla promozione di percorsi turistici culturali, naturalistici ed enogastronomici. La misura prevede una dotazione finanziaria complessiva di oltre 10 milioni di euro a valere sul FSC 2021-2027, con finanziamenti fino a 200 mila euro per ciascuna proposta progettuale. I progetti saranno selezionati tramite avviso pubblico rivolto ai Comuni non capoluogo della Campania.

In materia di scuola, la Giunta ha approvato:

il documento “Scuola Viva in Cantiere – priorità e criteri per il rinnovamento del parco progetti regionale”. Tra le novità previste c’è la possibilità di finanziare nuovi edifici scolastici, l’apertura a tutte le fonti di finanziamento, l’utilizzo delle economie disponibili per il completamento di lavori già avviati.

il calendario scolastico regionale per l’anno 2026-2027. Le lezioni inizieranno il 15 settembre e termineranno l’8 giugno 2027 per le scuole primarie e secondarie, mentre le attività educative delle scuole dell’infanzia termineranno il 30 giugno 2027.

In materia di Protezione Civile, la Giunta ha aderito anche per il 2026 all’iniziativa nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, rivolta ai giovani tra i 10 e i 16 anni. Saranno realizzati 59 campi scuola estivi in collaborazione con le organizzazioni di volontariato di protezione civile, per un investimento complessivo di 206.500 euro.

E per le Politiche Giovanili, la Giunta ha preso atto del riparto delle risorse del Fondo Nazionale Politiche Giovanili 2026, che assegna alla Campania oltre 1,35 milioni di euro. Contestualmente, è stato approvato il Piano finanziario di dettaglio del progetto “Impegnarsi ad Arte”, per una programmazione complessiva di oltre 1,5 milioni di euro comprensiva della quota di cofinanziamento regionale.