Ancora un furto ai danni di attività commerciali nel quartiere Torrione di Salerno. Questa notte i ladri sono entrati in un salone di parrucchiere sfondando la vetrina e rubando del denaro e un iPhone 15 Pro Max.

Poi si sono dati alla fuga lasciando al titolare solo l’amara scoperta fatta questa mattina, quando non gli è rimasto altro da fare che allertare le Forze dell’Ordine.

Sull’episodio interviene il segretario dell’associazione Torrione Eventi APS Antonio Ferrara.

“Ancora una volta un’attività che lavora onestamente, che ogni giorno alza la saracinesca con sacrificio e dignità, è stata colpita senza pietà. Questo non è più un episodio isolato. Questa è una escalation preoccupante e inaccettabile. È una situazione fuori controllo che sta colpendo lavoratori, famiglie e attività che rappresentano il cuore vivo del nostro territorio. Diciamo basta. Non è tollerabile che chi lavora onestamente debba vivere nella paura, mentre delinquenti agiscono indisturbati, spaccano, rubano e distruggono sacrifici costruiti in anni di lavoro. Chiediamo con forza e senza più alcuna pazienza maggiori controlli da parte delle Forze dell’Ordine. Chiediamo presenza. Chiediamo prevenzione. Chiediamo sicurezza. Non si può continuare a far finta di nulla mentre il nostro tessuto economico viene colpito notte dopo notte. Noi non resteremo in silenzio” afferma.