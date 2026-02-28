Salerno: giovane arriva in Pronto Soccorso ferito con un’arma da taglio. Indagini sull’accaduto
Violenza nella notte a Salerno dove un 17enne è stato ferito con un’arma da taglio nei pressi di Corso Vittorio Emanuele.
Il ragazzo, giunto al “Ruggi”, è stato curato e non sarebbe in pericolo di vita. I Carabinieri della locale Compagnia, diretti dal Maggiore Corvino, indagano sull’accaduto.
Il giovane avrebbe raccontato di essere stato avvicinato da uno sconosciuto in stato di alterazione che all’improvviso lo ha colpito.
Agli inquirenti saranno utili le immagini di videosorveglianza presenti in zona.