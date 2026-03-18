Desta preoccupazione quanto accaduto nelle zone montane di Padula.

In particolare in località Boccaglie, Postale, Monte Romito e zone limitrofe sono stati trovati spuntoni conficcati nel terreno, potenzialmente pericolosi per veicoli e persone.

Dopo il ritrovamento sono stati allertati i Carabinieri Forestali e la Polizia Municipale che hanno dato il via alle indagini del caso.

L’Amministrazione invita chiunque transiti in queste aree a prestare la massima attenzione e, in caso di ulteriori ritrovamenti, segnalare immediatamente alle autorità competenti.