“In questo tempo, segnato da particolari tensioni, inquietudini e diffusi timori, avvertiamo tutti il bisogno di riscoprire il valore alto e concreto della pace, non come semplice aspirazione, ma come responsabilità condivisa, cammino quotidiano e impegno corale”.

Sono le parole del Vescovo della Diocesi di Teggiano-Policastro Antonio De Luca che, in occasione della Solennità dell’Annunciazione del Signore, desidera rivolgere un invito a partecipare alla “Preghiera per la pace” che si terrà mercoledì 25 marzo, alle ore 11.30, presso il Convento di San Francesco a Padula.

“Sarà un momento di comunione e di affidamento, nel quale insieme invocheremo dal Signore il dono della pace per il nostro mondo, per i popoli feriti dalla guerra, per le famiglie, per le comunità e per il nostro territorio – conclude – In questo spirito accogliamo le parole di Papa Leone XIV, che ci richiama a testimoniare ‘una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante’: una pace che non nasce dalla forza delle armi, ma dalla forza mite del dialogo, della fraternità, della fiducia e della perseveranza nel bene. In tale orizzonte, la presenza delle Istituzioni del territorio assume un valore particolarmente significativo, quale segno di vicinanza alla comunità, di attenzione al bene comune e di condivisa responsabilità nell’educare alla convivenza pacifica, al rispetto e alla solidarietà”.