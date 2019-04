Prende a calci la moglie davanti ai poliziotti. Arrestato a Salerno 34enne cingalese

Nella tarda serata di ieri gli agenti della Polizia di Stato dell’Ufficio Prevenzione Generale – Sezione Volanti hanno arrestato nel quartiere di Fratte R.M.S., un 34enne cingalese, regolare sul territorio dello Stato, responsabile di maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie, sua connazionale, e di resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti della Sezione Volanti sono intervenuti nell’appartamento dove vive la coppia dopo una segnalazione di lite in famiglia. Alla vista dei poliziotti l’uomo non solo non ha fermato la propria condotta violenta ma ha continuato ad ingiuriare la moglie e a scagliare sul pavimento diverse suppellettili, tentando di colpire la donna sferrandole alcuni calci.

Gli agenti, con prontezza, sono riusciti ad evitare che la donna riportasse gravi lesioni e a bloccare l’uomo che nel frattempo si è scagliato anche contro di loro. Pertanto è stato arrestato.

Già in passato si era reso responsabile di simili episodi di violenza nei confronti della moglie e per i quali era stato già arrestato dalla Polizia ma, ciò nonostante, la convivenza familiare era stata ripristinata per volere di entrambi.

Il cingalese è stato condotto negli uffici della Questura a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

– Chiara Di Miele –