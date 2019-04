Crisi all’interno della maggioranza di Ruoti. Il sindaco Scalise azzera la Giunta comunale

Anna Maria Scalise, sindaco di Ruoti, ha azzerato la Giunta comunale. Una decisione maturata dopo giorni di valutazioni quella del primo cittadino che ha revocato i decreti di nomina di Marina Lucrezia Colonna (assessore esterno con delega allo Sport e Ambiente), Rocco Carlucci (assessore ai Lavori pubblici), Angelo Damiano (assessore all’Agricoltura oltre che vicesindaco) e Angelo Faraone (con delega alla Protezione civile).

In maggioranza, in particolare da ottobre 2018, quando Scalise ha destituito il vicesindaco Angelo Salinardi, si è creata una situazione di crisi. Uno dei motivi che hanno portato a questa situazione che, secondo Scalise, richiede una verifica politica.

La nuova Giunta potrebbe essere nominata ad inizio della prossima settimana. “Sto lavorando per la nuova Giunta. C’è tanto da valutare, – ha sottolineato il sindaco – anche insieme a qualche assessore uscente, su quelle che saranno le scelte da fare. Dobbiamo pensare a quello che è il bene del paese. Insieme valuteremo anche le scelte fatte nell’ultimo Consiglio e ogni comportamento, compresa la minoranza”.

Le parole di Scalise sembrano portare ad una possibile collaborazione con la minoranza, che nell’ultimo Consiglio ha sostenuto il sindaco. “Non posso – ha continuato Scalise- non tenere conto di chi ha fatto importanti atti di responsabilità, sia della maggioranza che della minoranza. C’è chi ha avuto a cuore il destino del paese. L’obiettivo è il bene della comunità e dobbiamo lavorare per questo. Qualcuno ha detto che me ne devo andare io, ma non è così, perché c’è chi pensa agli interessi personali. Bisogna lavorare per il bene dei cittadini”.

– Claudio Buono –