Camerota, San Giovanni a Piro e Castelnuovo Cilento ottengono la Bandiera Gialla per i Comuni Ciclabili

I Comuni di Camerota, Castelnuovo Cilento e San Giovanni a Piro hanno ricevuto la bandiera gialla di Comuni Ciclabili, un’iniziativa promossa dalla Fiab – Federazione Italiana Amici della Bicicletta, a Palazzo Barbieri di Verona e sono stati inseriti nella “Guida ai Comuni Ciclabili d’Italia”, dandone così visibilità a livello nazionale.

Per il Comune di Camerota a Verona oggi era presente Angela Di Lorenzo, vicepresidente Fiab Camerota – Cilentoinbici Asd. A lei il compito di ritirare l’ambito vessillo. Presente anche l’associazione “Sentieri del Cilento”. Angela Di Lorenzo, inoltre, ha partecipato anche in rappresentanza dell’associazione nazionale “Esperti promotori mobilità ciclistica”, nella quale ricopre il ruolo di coordinatrice della Campania ed è una dei cinque membri del direttivo.

La partecipazione alla proposta costituisce un’occasione per promuovere esempi virtuosi stimolando una sana competizione tra le località del territorio e la realizzazione di un progetto che promuove al contempo una mobilità sostenibile attenta all’ambiente e una politica per la realizzazione di un Comune sempre più accogliente per i residenti e per i turisti.

“Questo riconoscimento è il proseguimento del lavoro avviato l’anno scorso che ci ha visti premiati a Bologna nella prima edizione di Comuni Ciclabili – ha dichiarato il sindaco di Camerota Mario Salvatore Scarpitta -. Un ringraziamento particolare ad Angela Di Lorenzo e alla famiglia Moretti che hanno creduto fin da subito a questo progetto. Si tratta di un’altra nicchia di mercato da conquistare, quella della bicicletta e del turismo sostenibile è una via che Camerota e questa Amministrazione stanno già percorrendo. Il nostro Comune, infatti, non è più solo mare, ma tantissime altre cose come la natura, la gastronomia, la dieta mediterranea, il turismo lento e quel processo di destagionalizzazione che parte anno dopo anno sempre con più forza e decisione“.

In questo anno di lavoro l’Amministrazione ha istituito la “Zona 30” in tutta la frazione Marina, ponendo in questo modo la sua attenzione sugli utenti deboli della strada che sono i pedoni ed i ciclisti, ha deliberato le figure del Mobility e dell’assessore allo Spazio Pubblico Bene Comune, ha promosso iniziative e politiche a favore del cicloturismo, sensibilizzando le attività alberghiere, favorendo lo sviluppo di servizi inerenti e ricercando un’identificazione settoriale. Un ruolo importante ha svolto l’associazione Fiab locale, che nella sua collaborazione ha proposto e operato per una visione di mobilità alternativa, proponendo la bici negli spostamenti urbani quotidiani.

“Il Comune di San Giovanni a Piro ha ottenuto questa mattina a Verona il riconoscimento di Comune Ciclabile 2019 – ha dichiarato il vicesindaco Pasquale Sorrentino – questo però per noi non è un premio ma una strada da seguire. Verona oggi ha conosciuto un Sud diverso che non si piange addosso ma guarda al futuro con orgoglio. Un ringraziamento particolare va al sindaco Ferdinando Palazzo per aver sostenuto alcune scelte e al presidente del Consiglio Giuseppe Sorrentino, vero promotore di questa iniziativa“.

– Chiara Di Miele –