Precipita dal secondo piano di un palazzo a Salerno. Donna ricoverata in gravi condizioni

E’ ricoverata all’ospedale “Ruggi” di Salerno una 69enne che nella tarda mattinata di ieri è precipitata dal secondo piano di un palazzo in via de’ Liguori a Salerno. La sventurata, caduta per cause in corso di accertamento, è andata a finire sul balcone dell’inquilino del piano di sotto.

Immediatamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata d’urgenza al Pronto Soccorso del “Ruggi”. Qui è stata ricoverata in gravi condizioni.

Sul posto del drammatico accaduto sono intervenuti i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Salerno per ricostruire la dinamica dei fatti e stabilire se si sia trattato di un incidente o di un tentativo di suicidio.

Sembrerebbe che la donna abbia lasciato in casa un biglietto.

– Chiara Di Miele –