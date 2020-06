Bonus Gas Val d’Agri 2019. A breve il pagamento alle famiglie dei Comuni interessati dall’accordo

Buone notizie per i cittadini della Val d’Agri. L’Ufficio Bonus Gas Val d’Agri dello Sportello per lo Sviluppo del Comune di Viggiano ha provveduto a trasferire ai Comuni interessati dall’accordo “Bonus Energetico Val d’Agri” la quota per l’anno 2019 spettante ad ognuno.

Dopo gli ultimi adempimenti, nel giro di pochi giorni il contributo potrà essere erogato attraverso bonifico bancario alle famiglie beneficiarie che vivono a Calvello, Grumento Nova, Marsicovetere, Marsico Nuovo, Montemurro, Moliterno, Sarconi, Spinoso, Paterno, Tramutola e Viggiano.

Il bonus parte da una base fissa di 325 euro per nuclei familiari fino a due componenti ed un bonus aggiuntivo di 75 euro per ogni componente familiare oltre il secondo. Circa 3,4 milioni di euro, a tanto ammontano le risorse secondo il Piano di Distribuzione per l’anno 2019 approvato dalla Conferenza dei Sindaci nella seduta del 21 aprile per gli 11 comuni della Val d’Agri.

Un impegno da parte degli amministratori che dà risposte ad un territorio che da anni assicura il più alto approvvigionamento di idrocarburi a livello nazionale.

“Con questo ulteriore provvedimento – sottolinea il sindaco di Viggiano, Amedeo Cicala, in qualità di presidente della Conferenza dei Sindaci sul Bonus Gas Val d’Agri – andiamo incontro alle esigenze delle famiglie in questo momento di forte difficoltà anche economica accentuata dall’emergenza Coronavirus”.

– Chiara Di Miele –