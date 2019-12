Montesano: un riconoscimento dalla comunità in memoria dei Vigili del Fuoco caduti in servizio

Momenti di forte emozione quelli vissuti ieri pomeriggio a Montesano sulla Marcellana in occasione della celebrazione della Santa Messa in suffragio dei Vigili del Fuoco caduti nell’adempimento del proprio dovere.

La comunità montesanese, guidata dal parroco, don Nicola Coiro, e dal sindaco Giuseppe Rinaldi, si è recata in processione verso la piccola Cappella di Santa Barbara per la commemorazione e la preghiera alla protettrice dei caschi rossi, degli artificieri e di quanti svolgono un lavoro che li mette a rischio quotidianamente.

Per l’occasione è stata donata una targa ai Vigili del Fuoco del Distaccamento di Sala Consilina in memoria dei colleghi caduti in servizio.

“I Vigili del Fuoco non muoiono mai, splendono per sempre nel cuore dei popoli le cui vite hanno salvato” è scritto sul riconoscimento ritirato dal Capo Reparto del Distaccamento, Luigi Morello, e dal caposquadra Alessandro Morello, presenti alla cerimonia in onore di Santa Barbara.

“L’evento è stato molto bello – dichiara il sindaco -. L’anno scorso è stata portata in processione dai Vigili del Fuoco la statua di Santa Barbara nella Cappella restaurata, che a suo tempo fu fatta costruire dal magnate Filippo Gagliardi, e quest’anno abbiamo deciso di ringraziarli per la loro costante presenza sul territorio, da ultimo in occasione dell’evento franoso verificatosi tra Magorno e Tardiano“.

Nel corso dell’evento anche un minuto di silenzio in memoria dei vigili morti nello scoppio di Quargnento, in provincia di Alessandria.

– Chiara Di Miele –