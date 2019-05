Potenza, visita del Prefetto Annunziato Vardè ai Comandi territoriali dei Carabinieri

Il Prefetto di Potenza Annunziato Vardé si è recato questa mattina in visita presso la sede del Comando Legione Carabinieri “Basilicata”, in via Siracusa, e, a seguire, presso la sede del Comando Provinciale di Potenza, in via Pretoria.

Il Prefetto, nei due diversi momenti istituzionali, è stato ricevuto dai Comandanti delle rispettive Caserme: dapprima dal Generale di Brigata Rosario Castello e, successivamente, dal Colonnello Nicola Albanese e si è intrattenuto in un cordiale colloquio prima di rivolgersi agli Ufficiali e al personale in servizio a cui ha voluto porgere personalmente il suo saluto.

Nelle due occasioni è stata sottolineata la sinergica collaborazione tra la Prefettura e l’Arma dei Carabinieri al fine di assicurare tutte le iniziative ed attività istituzionali che possano favorire le migliori condizioni nella provincia, soprattutto nell’ambito dell’ordine e sicurezza pubblica.

Presso la Caserma “Tenente Orazio Petruccelli – Medaglia d’Oro al Valor Militare alla Memoria”, il Colonnello Albanese ha illustrato attraverso un breafing i molteplici aspetti quotidiani oltre a definire i compiti svolti dai Presidi territoriali del Comando Provinciale di Potenza nei 100 comuni con particolare riferimento alle 76 Stazioni in simbiosi con i Reparti speciali dell’Arma, rappresentati dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, il Nucleo Operativo Ecologico, il Nucleo dell’Ispettorato del Lavoro e la Sezione Anticrimine di Potenza.

– Claudia Monaco –