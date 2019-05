Cane incastrato tra gli scogli a Scario salvato grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco

È a lieto fine la storia che questa mattina a Scario ha avuto come protagonista un cane di media taglia che da giorni circolava nel paese.

L’animale, forse in cerca di un riparo per la notte o di qualcosa da mangiare, è rimasto incastrato tra gli scogli del porto del paese.

A notare la sua presenza sono stati dei pescatori del posto che ogni mattina si ritrovano sul porto per iniziare la giornata lavorativa. Ad attirare la loro attenzione sono stati proprio i lamenti del cane che da ore ormai era incastrato tra gli scogli e non riusciva a risalire. Inutili però sono stati i tentativi dei pescatori di tirarlo fuori dal buco dove l’animale era caduto perché uno scoglio impediva di raggiungere l’animale.

È stato quindi necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Policastro Bussentino che immediatamente sono giunti sul posto per mettere in salvo l’animale. Per estrarlo dal buco i Vigili del Fuoco hanno dovuto utilizzare una gru grazie alla quale hanno spostato lo scoglio che ostruiva il passaggio e hanno potuto raggiungere l’animale e metterlo in salvo.

Da ore in pericolo, il cane alla vista dei Vigili del Fuoco non apposto alcuna resistenza al tentativo di salvataggio.

– Maria Emilia Cobucci –