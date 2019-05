Domani intitolazione della scuola “Casarsa” di Eboli all’illustre cittadino Pier Donato Lauria

Domani, sabato 18 maggio, la scuola “Casarsa” di Eboli sarà intitolata all’ex dirigente scolastico Pier Donato Lauria, fine intellettuale, indimenticato punto di riferimento di intere generazioni ebolitane.

Pier Donato Lauria è stato un vero protagonista della cultura ebolitana oltre ad essere stato dirigente ed educatore scolastico. Al taglio del nastro saranno presenti il sindaco Massimo Cariello, la dirigente scolastica Angelina Aversa, l’assessore comunale all’Istruzione Angela Lamonica, e le autorità politiche, civili e religiose.

L’intitolazione nasce dalla proposta del comitato di quartiere Casarsa guidato dal presidente Emilio Ruggia, accolta dalla Giunta Comunale che l’ha pienamente condivisa. L’intitolazione della scuola Casarsa a Pier Donato Lauria è stata accolta con entusiasmo da tutti perché l’esempio e le doti di Lauria sono state negli anni patrimonio dell’intera comunità grazie a cultori locali che hanno mantenuto vivo il ricordo.

Inoltre la scuola stessa è un punto di aggregazione importante per l’intera area, una struttura sulla quale il Comune di Eboli, attraverso l’ufficio edilizia scolastica coordinato dall’assessore Cosimo Pio Di Benedetto, ha effettuato importanti lavori di adeguamento e riqualificazione.

Pier Donato Lauria, morto nel 2002, ha lasciato un’impronta profonda nella città ed in particolare in località Casarsa dove ha vissuto nell’ultimo periodo della sua esistenza trasformando la sua casa in luogo d’incontro di pensatori di ogni genere.

L’intitolazione è un omaggio ad un illustre ebolitano, inizialmente docente di materie letterarie, successivamente preside prima a Taranto, poi a Salerno, consigliere comunale negli anni ’50, fondatore della rivista “Rinascita”, figura di spicco del panorama culturale cittadino e della provincia per la sua intensa attività di scrittore e giornalista.

– Claudia Monaco –