La Polizia di Stato di Potenza ha arrestato un uomo di 42 anni, residente in città, con a carico precedenti specifici in materia di stupefacenti, ritenuto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio.

L’operazione è stata condotta nel pomeriggio di martedì dagli agenti della Squadra Mobile che, nell’ambito di un servizio mirato al contrasto del traffico di droga, sono intervenuti nel quartiere Bucaletto dove l’uomo, già ai domiciliari, è stato sorpreso mentre nascondeva un involucro in un pozzetto su strada pubblica, nei pressi della propria abitazione.

La successiva perquisizione domiciliare ha consentito di trovare e sequestrare circa 53 grammi di cocaina, già suddivisa in involucri pronti per la vendita, un bilancino di precisione intriso di residui di polvere bianca e materiale per il confezionamento della droga, tra cui una macchina per il sottovuoto e numerose buste sigillabili.

Gli agenti poi in un secondo immobile hanno scoperto, nascosto all’interno di una pertinenza, un ulteriore quantitativo di circa 600 grammi di hashish in panetti, pronti per essere immessi sul mercato.

Le analisi eseguite sul posto hanno confermato la positività delle sostanze ai reagenti per cocaina e cannabinoidi. Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro, mentre l’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e, al termine delle formalità di rito, associato presso la Casa Circondariale di Potenza a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

L’operazione rappresenta un ulteriore risultato dell’attività di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolta quotidianamente dalla Polizia di Stato nel capoluogo e sul territorio provinciale, a tutela della sicurezza dei cittadini e della legalità.

Le indagini sono ancora in corso e l’indagato è considerato presunto innocente fino a sentenza definitiva di condanna.