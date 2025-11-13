Continua l’impegno del Centro Commerciale Diano con la campagna “Aiutaci a crescere. Regalaci un libro”.

Ieri, infatti, è stata donata una biblioteca nel Reparto di Pediatria dell’ospedale di Lagonegro.

Si tratta dell’ultima consegna di quest’anno nell’ambito dell’iniziativa organizzata in tutta Italia da Giunti al Punto ed adottata da alcuni anni anche dal Centro Commerciale Diano. L’obiettivo risponde a raccogliere libri su tutto il territorio nazionale a favore delle Scuole d’Infanzia, Primarie e degli ospedali.

Solo poche settimane fa era stata consegnata una piccola raccolta di libri alla Biblioteca comunale di Montesano sulla Marcellana e all’Asilo Nido della città termale.

Consegnare libri ai bambini significare regalare uno strumento di crescita, formazione e stimolo. In 15 anni, infatti, sono stati raccolti e donati oltre 3 milioni di volumi che hanno arricchito scuole, biblioteche e ospedali estesi su buona parte del territorio nazionale e negli ultimi due anni, grazie alla sensibilità delle responsabili del Centro Commerciale Diano, questa iniziativa è stata introdotta anche nel territorio del Vallo di Diano e delle zone limitrofe.