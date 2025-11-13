Nuovo scossone nell’Amministrazione comunale di Polla, guidata dal sindaco Massimo Loviso.

Il consigliere Giuseppe Curcio ha deciso di lasciare la maggioranza.

L’amministratore ha comunicato formalmente al primo cittadino di non voler fare più parte del gruppo, non lasciando trapelare, però, al momento quali siano le cause precise di tale decisione, che sembrerebbero tuttavia riconducibili ad una mancanza di coesione nella squadra e a motivi personali.

Il sindaco Loviso, contattato da Ondanews, ha affermato: “Non entro nel merito delle sue decisioni. Ci sarebbe molto su cui riflettere, ma va bene così. Preferisco non commentare”. Nessun commento anche da parte di Curcio.

Curcio è così il secondo amministratore a non far più parte della maggioranza: nei mesi scorsi l’assessore Federica Mignoli, dopo aver aderito alla Lega, scelta non condivisa dall’Amministrazione Loviso, ha annunciato la sua volontà di diventare consigliere indipendente.