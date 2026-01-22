Potenza: somministra alcol ai minori, chiuso temporaneamente un locale del centro cittadino
Il Questore di Potenza ha emesso un provvedimento di chiusura ai sensi dell’Art. 100 del T.U.L.P.S., per la durata di sette giorni, nei confronti di un esercizio pubblico ubicato nel centro cittadino per motivi di ordine e sicurezza pubblica.
Gli agenti della Divisione Polizia Amministrativa e di Sicurezza della Questura hanno constatato, a seguito di una segnalazione da parte della Polizia Locale, che all’interno del locale venivano somministrate bevande alcoliche a minori, senza alcuna verifica dell’età dei consumatori.
E’ stata disposta la sospensione dell’attività puntando così alla salvaguardia della salute dei minori e alla tutela della sicurezza pubblica in un contesto caratterizzato anche da fenomeni di “malamovida”, con particolare riguardo alla fascia oraria serale nel centro cittadino.
Il Questore invita la cittadinanza ed in particolare i genitori a segnalare questi episodi di somministrazione di bevande alcoliche ai minori anche utilizzando l’applicazione YOUPOL, strumento molto efficace per comunicare, anche in maniera anonima, situazioni che creano maggiore allarme sociale.