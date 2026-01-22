Insieme Società Cooperativa Sociale Onlus vi invita a partecipare a una giornata speciale, pensata per celebrare il Carnevale all’insegna della fantasia e del divertimento.

Il Carnevale delle Meraviglie è un’occasione aperta a tutti, in cui grandi e piccini potranno lasciarsi trasportare dalla magia del travestimento e della condivisione.

Martedì 17 febbraio, dalle 11.00 alle 18.30, l’Auditorium “A. Cirillo” di Atena Lucana Scalo si trasformerà in un mondo colorato e sorprendente, popolato da supereroi, principesse e personaggi fantastici.

La giornata sarà animata da musica, balli, giochi e attività pensate per coinvolgere tutte le età, accompagnate da buon cibo e da tanti momenti di allegria. Uno dei più attesi sarà la passerella delle maschere, una sfilata pensata per valorizzare la creatività e premiare il costume più bello e originale, in un clima allegro e festoso.

La quota di partecipazione è di 10 euro, comprensiva del pranzo (lasagne, cotoletta e dolci chiacchiere).

Le adesioni sono aperte fino al 10 febbraio e possono essere effettuate compilando il modulo di iscrizione disponibile QUI.

Insieme vi aspetta per vivere la magia del Carnevale e trasformare questa giornata in un ricordo speciale.