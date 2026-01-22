Si è svolta oggi la giornata di porte aperte dell’ITIS “Cicerone” di Sala Consilina rivolta agli studenti delle scuole medie del Vallo di Diano che si erano prenotati in anticipo.

L’iniziativa ha offerto ai ragazzi l’opportunità di conoscere da vicino laboratori, spazi funzionali e attività didattiche dell’istituto vivendo un’esperienza concreta di orientamento.

L’iniziativa rientra in una visione educativa sostenuta dalla dirigente scolastica Antonella Vairo, da sempre sensibile ai percorsi di orientamento e all’apertura della scuola al territorio con l’obiettivo di accompagnare gli studenti nelle scelte future.

I ragazzi della scuola media sono stati accompagnati dagli studenti dell’ITIS, che hanno svolto il ruolo di guide insieme al professore Antonio Marsicano, docente di Elettrotecnica ed Intelligenza Artificiale e alla professoressa Michelina Gasaro, docente che si occupa di inclusione integrando gli studenti con bisogni educativi speciali nelle attività laboratoriali e favorendone la partecipazione.

Durante la visita i ragazzi hanno esplorato in particolare quattro laboratori principali: Robotica con esercitazioni pratiche e utilizzo, fra l’altro, del braccio meccanico; Telecomunicazioni con esercitazioni su Multisim per simulazioni di circuiti; Intelligenza Artificiale, con applicazioni pratiche del software Python; Impianti, dove gli studenti possono realizzare impianti veri e propri, simili a quelli reali ma in scala, come in un contesto professionale.

Gli studenti interessati potranno iscriversi ai due indirizzi dell’ITIS: Elettrotecnica ed Elettronica oppure Informatica e Telecomunicazioni, scegliendo il percorso più adatto ai propri interessi e alle proprie attitudini.

Particolare attenzione è stata dedicata anche agli spazi scolastici, pensati per favorire un apprendimento collaborativo e innovativo, restituendo l’immagine di una scuola dinamica e attenta alle esigenze formative degli studenti.

Le giornate di visita, pur costituendo un’iniziativa unitaria, si ripetono il giovedì e il sabato dalle ore 9 alle 13. I giovani interessati a partecipare possono prenotarsi direttamente sul sito della scuola www.istitutocicerone.edu.it per assicurarsi un posto e vivere un’esperienza di orientamento concreta e coinvolgente.

La giornata di oggi ha registrato grande interesse e partecipazione, confermandosi un momento importante di incontro, scoperta e conoscenza dei laboratori per i futuri studenti dell’istituto.