A Potenza sono stati attivati servizi straordinari di controllo del territorio nel centro cittadino, disposti dal Prefetto e pianificati dal Questore Raffaele Gargiulo.

L’attività ha visto impiegato il personale della Polizia di Stato, con il supporto del Reparto Prevenzione Crimine e delle unità cinofile.

I controlli si sono concentrati nelle aree con maggiore affluenza e aggregazione, con particolare attenzione ai luoghi di ritrovo giovanile.

Nel corso del servizio sono state identificate 87 persone, 17 delle quali con precedenti di polizia e sono stati controllati 32 veicoli.

Durante le operazioni due cittadini extracomunitari sono stati trovati in possesso di una modica quantità di hashish, successivamente sequestrata. I coinvolti sono stati segnalati alla competente Autorità Prefettizia.

Ulteriori accertamenti hanno consentito di individuare situazioni di irregolarità e persone sottoposte a misure di prevenzione. Per questo motivo sono stati adottati i provvedimenti previsti dalla normativa vigente.

I servizi rientrano in un più ampio piano di controllo del territorio volto a garantire sicurezza e legalità.