Paura ieri sera in pieno centro a Pontecagnano Faiano. Poco dopo le 22:30, in Corso Umberto I si è registrato un violento impatto tra un motociclo e un’auto che ha richiesto l’immediato intervento dei sanitari del 118.

Nello scontro il giovane centauro è rimasto ferito ed è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Salerno ospedale in codice rosso dai volontari VOPI che, giunti sul posto in pochi minuti, hanno prestato le prime cure al centauro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Locale di Pontecagnano Faiano per effettuare i rilievi, ricostruire l’esatta dinamica dello scontro e stabilire eventuali responsabilità.