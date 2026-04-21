Prosegue il contrasto all’abbandono degli animali nel comune di Sant’Arsenio.

Nei giorni scorsi, la Polizia Municipale ha trovato 7 cagnolini e 5 gattini lasciati in varie zone del territorio. Presi in carico e affidati ai volontari per l’assistenza, gli animali si trovano nel canile convenzionato con l’Ente, in attesa di adozione.

Chiunque voglia dare una famiglia a questi piccoli animali, può rivolgersi alla Polizia Municipale di Sant’Arsenio.