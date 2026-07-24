A Potenza dopo alcune segnalazioni giunte da alcuni cittadini sono stati predisposti servizi di controllo del territorio da parte della Polizia di Stato, per prevenire e contrastare lo spaccio di droga.

Nel centro storico sono state identificate 58 persone e controllati 18 veicoli, 7 attività commerciali e contestate 2 violazioni amministrative a diversi esercenti.

Inoltre, a seguito di attività di osservazione e controllo, in via XXV Aprile gli operatori della Squadra Mobile hanno individuato una persona il cui comportamento ha destato sospetti, portando ai dovuti accertamenti. E’ stata scoperta e sequestrata una modica quantità di eroina, con la conseguente segnalazione dell’interessato alla competente Autorità Amministrativa ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990.

E’ inoltre emerso che la persona aveva la disponibilità di un immobile senza alcun titolo legittimante. Dopo aver contattato il proprietario dell’abitazione, gli operatori hanno proceduto alla denuncia per l’ipotesi di reato di invasione di edifici.

L’attività svolta conferma il costante impegno della Polizia di Stato nel garantire la sicurezza del territorio e nel dare puntuale riscontro alle segnalazioni dei cittadini, il cui contributo rappresenta un elemento fondamentale per un’efficace azione di prevenzione e contrasto ai fenomeni di illegalità.