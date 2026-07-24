Hai bisogno di sostegno per il tuo futuro? Con l’accensione di un mutuo personale alla Banca Monte Pruno avrai a tua disposizione fiducia, competenza e vicinanza.

Per l’Istituto di credito “finanziare un progetto significa credere nelle persone“.

“Con il nostro mutuo personale puoi trasformare i tuoi piani in fatti concreti: un viaggio, l’acquisto di un’auto, la ristrutturazione della casa o qualsiasi sogno tu abbia nel cassetto – fanno sapere dalla Banca -. Flessibilità, semplicità e sicurezza: il sostegno giusto per affrontare ogni passo con tranquillità”.

“Con il nostro supporto progettare il tuo futuro diventa più facile e sereno. Passa in filiale per scoprire come dare vita ai tuoi progetti!”. Questo l’invito della Banca Monte Pruno per far fiorire le tue idee.