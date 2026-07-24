Un enorme incendio è divampato sul Monte San Liberatore, nella zona tra Salerno e Vietri sul Mare.

Le fiamme hanno preso di mira una vasta area verde e hanno già distrutto diversi ettari di vegetazione.

​Immediata la macchina dei soccorsi: sul posto sono prontamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile di Salerno, attualmente impegnati nelle complesse operazioni di contenimento e spegnimento del rogo.

​Data la gravità della situazione e l’estensione del fronte delle fiamme, il direttore delle operazioni di spegnimento ha attivato tutte le procedure d’emergenza e richiesto formalmente il supporto dei mezzi aerei per un intervento tempestivo dall’alto, decisivo per circoscrivere l’incendio nelle zone più impervie.

E’ stata inoltre allertata la Polizia Stradale per valutare eventuali chiusure.