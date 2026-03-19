Potenza-Salernitana. Vietata la vendita dei biglietti ai tifosi residenti a Salerno e provincia
Trasferta negata ai tifosi della Salernitana nella sfida contro il Potenza.
Si disputerà nella giornata di sabato 28 marzo la partita di calcio Potenza-Salernitana, valevole per il girone C di Serie C.
Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive ha posto all’attenzione dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza di Potenza la rivalità tra le due tifoserie sfociata, in passato, in turbative per l’ordine e la sicurezza pubblica.
Gli episodi di violenza accaduti, benché datati, denotano “una profonda acredine che il trascorrere del tempo ha soltanto acuito, come evidenziato da esiti di recente attività informativa”.
Anche la partita d’andata è stata disputata in assenza della tifoseria ospite.
Preso atto delle considerazioni espresse dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive e ritenendo altamente probabile che in occasione della gara possano verificarsi azioni pregiudizievoli per l’ordine e la sicurezza pubblica, il Prefetto di Potenza Michele Campanaro, sentito il Questore, ha disposto il divieto di vendita dei tagliandi ai residenti nella provincia di Salerno.