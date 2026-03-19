È stata recuperata in mare questa mattina la Volkswagen Polo su cui viaggiavano Michele Pirozzi e Maria Magliocco, la coppia di fidanzati di Capaccio Paestum che ha perso la vita in un drammatico incidente in località Ripe Rosse a Montecorice.

L’auto, dopo lo scontro con un furgone, è precipitata in acqua facendo un volo di circa 200 metri. I due giovani sono stati recuperati senza vita grazie ai Vigili del Fuoco e alla Guardia Costiera, ma per raggiungere e tirare fuori la vettura è stato necessario un lavoro più arduo che si è concluso solo oggi.

La Polo, infatti, è stata tirata fuori dall’acqua grazie all’ausilio di un elicottero e poi affidata al Soccorso Stradale Rega di Castellabate in attesa degli accertamenti disposti dalla Procura di Vallo della Lucania. Presenti i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, la Guardia Costiera e i Carabinieri della Compagnia di Agropoli che indagano sulla precisa dinamica della tragedia.

Risulta iscritto nel registro degli indagati per omicidio stradale plurimo il 42enne alla guida del furgone, mentre ieri a Ponte Barizzo e a Pisciotta si sono svolti i funerali di Maria e Michele.

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