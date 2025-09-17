Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente e dal Direttore del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni e dai numerosi Sindaci che hanno partecipato all’evento organizzato in collaborazione tra Cassa Depositi e Prestiti e l’Ente Parco stesso, rivolto agli Enti Locali del territorio che si è tenuto ieri nella Sala Conferenze del Centro Studi e Ricerche sulla Biodiversità a Vallo della Lucania.

Nel corso dell’incontro, dopo i saluti istituzionali del Presidente Coccorullo e del Direttore Gregorio sono stati presentati l’operatività di Cassa Depositi e Prestiti, gli strumenti finanziari a disposizione degli Enti Locali e l’attività di gestione delle somme residue disponibili da finanziamenti Cassa Depositi e Prestiti.

Inoltre, è stata illustrata la nuova circolare 1308/2025 della Cassa che riguarda “La conversione dei mutui per l’ottimizzazione del debito” e il Servizio di Tesoreria offerto da Poste Italiane congiuntamente alle anticipazioni di Tesoreria.

I referenti territoriali di Cassa Depositi e Prestiti sono stati a disposizione per le specifiche informazioni che i Sindaci hanno evidenziato per problematiche varie.

“È stato un incontro molto utile – dichiara il Presidente del Parco – che auspichiamo si possa ripetere in futuro per illustrare agli amministratori del territorio le opportunità finalizzate allo sviluppo socio-economico delle comunità locali.”