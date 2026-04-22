La Fondazione Pinuccio Lamura comunica che il Memorial è rinviato.

L’evento sportivo nasce per custodire il ricordo di una persona cara, con l’intento di celebrarla attraverso un momento di sport, divertimento e aggregazione.

“Oggi, a causa di un evento che ha colpito profondamente la nostra comunità, quella ferita torna a farsi sentire e il pensiero va anche a chi, con la propria presenza e vicinanza, ci è stato vicino nelle ultime edizioni. Per questo riteniamo giusto fermarci, nel rispetto del dolore che unisce tutti e della vicinanza alla famiglia Di Carlo” fanno sapere dalla Fondazione costituita in memoria del patron dell’azienda DFL Pinuccio Lamura.

La famiglia ha subito l’improvvisa scomparsa dell’imprenditore 39enne Domenico Di Carlo.