Ieri la Polizia di Stato del Commissariato Distaccato di Battipaglia ha denunciato un commerciante del posto, titolare di un Canapa Shop.

L’attività rientra nei controlli di Polizia Giudiziaria e Amministrativa avviati dopo l’introduzione del nuovo “Pacchetto Sicurezza” emanato dal Governo che ha modificato la precedente normativa in materia di canapa. La disciplina vigente prevede il divieto di detenzione, importazione, cessione, lavorazione, distribuzione, trasporto, invio, spedizione e consegna delle infiorescenze di canapa, anche se provenienti da varietà certificate e con contenuto di THC inferiore allo 0,5%.

Nel corso del controllo i poliziotti hanno trovato in diversi punti dell’attività numerose infiorescenze di canapa riposte in contenitori di vetro e buste di plastica, materiale per il confezionamento e strumenti per la pesatura.

Inoltre, all’interno di un incavo ricavato in un mobile è stata trovata una mazza da baseball detenuta senza giustificato motivo.

La sostanza recuperata è stata sottoposta ad analisi tecniche ed è risultata positiva al test dei cannabinoidi per un peso complessivo superiore a 900 grammi netti.

Il titolare dell’attività è indagato per reati in materia di stupefacenti e per detenzione illegale di arma impropria. Nei suoi confronti sono state elevate sanzioni amministrative per violazioni relative alla normativa sull’esposizione della documentazione obbligatoria per un importo superiore a 1000 euro.

La Polizia di Stato prosegue nelle attività di controllo del territorio e nel monitoraggio degli esercizi commerciali per garantire il rispetto della normativa vigente e la tutela della sicurezza pubblica.