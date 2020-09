Potenza, il consigliere Napoli chiede scusa dopo le dichiarazioni sull’omosessualità: “Espressioni infelici”

A Potenza arrivano le scuse del consigliere di Fratelli d’Italia Michele Napoli dopo le dichiarazioni rese ieri nel corso del Consiglio comunale in cui si è votata la sfiducia alla proposta di legge Zen contro l’omotransfobia.

“L’omosessualità è contro natura, diciamolo con chiarezza”, le parole usate da Napoli nel corso del suo intervento. Immediata e unanime la condanna dal mondo politico per i contenuti espressi dal consigliere.

“Nel corso del mio intervento – ha detto in seguito Napoli – ho usato delle espressioni assolutamente infelici e mi dispiace molto per questo. Mi scuso per aver espresso male alcuni concetti e mi dispiace se le mie parole hanno offeso qualcuno”

“L’obiettivo del mio intervento – ha concluso – era ribadire la centralità del ruolo della famiglia naturale nella nostra società e il dovere delle Istituzioni di difenderla”.

– Claudia Monaco –

