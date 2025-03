Il Presidio Libera Potenza “Elisa Claps e Francesco Tammone”, insieme a mamma Filomena e alla famiglia Claps, invita tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di memoria e riflessione per ricordare Elisa Claps e tutte le vittime innocenti delle mafie.

L’evento si terrà nel giorno del 15° anniversario del ritrovamento dei suoi resti.

Lunedì 17 marzo alle ore 17:00 partirà un corteo dal Presidio legalità fino a Largo Elisa Claps. Durante la manifestazione verranno letti i nomi delle vittime innocenti delle mafie e raccontate le storie di coloro che ancora oggi attendono verità e giustizia. L’iniziativa si inserisce nell’ambito della XXX Giornata della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie, un’occasione per rinnovare l’impegno collettivo nella lotta per la legalità e per la giustizia.

“La memoria di Elisa e di tutte le vittime deve rimanere viva, affinché il vento della memoria possa davvero seminare giustizia” fanno sapere da Libera.

La manifestazione è organizzata dal Presidio Libera Potenza, in collaborazione con il Presidio legalità, Penelope Italia, il Vis, l’associazione Serendipidy, la sezione ANPI di Potenza, Articolo 21 e la delegazione del Moto Club di Potenza.

Il programma della giornata seguirà i seguenti orari: ore 16.30 ritrovo presso la sede del Presidio legalità in Via Sinni, ore 17:00 partenza del corteo con tappa al Presidio legalità, Via Raffaele Acerenza, Via Beato Bonaventura, Via Pretoria, ore 17.30 arrivo del corteo in Largo Elisa Claps e intervento di mamma Filomena, ore 18.00 lettura dei nomi delle vittime innocenti delle mafie.