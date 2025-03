Raffica di furti la notte scorsa a Salerno.

Sono state prese di mira diverse attività commerciali nella zona est della città.

In un caseificio nel quartiere Torrione ignoti sono entrati dalle finestre provocando quindi ingenti danni e hanno forzato la porta dell’ufficio alla ricerca di contanti. Invece il bottino è stato magro, perché i proprietari, già vittime di furto diverse volte, non lasciano alcuna tentazione in cassa.

Poco distante, nel quartiere Pastena, preda dei malfattori è stato un negozio di dolciumi. Anche qui, più danni al locale che vantaggi per i ladri.

In una scuola di danza i titolari hanno trovato la vetrata della porta di ingresso sfondata e divelta. All’interno tutto a soqquadro e mancavano i computer e dei contanti.

Non si arresta la frenesia dei ladri che stanno mettendo a dura prova l’incolumità dei residenti.