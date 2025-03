Il Prefetto di Salerno Francesco Esposito, a seguito delle dimissioni presentate dal sindaco Oscar Imbriaco a febbraio, divenute irrevocabili, nella giornata di ieri ha disposto la sospensione del Consiglio comunale di Laviano, proponendone contestualmente lo scioglimento.

L’ormai ex primo cittadino ha deciso di lasciare l’incarico vista l’indagine per una presunta truffa del Superbonus nella quale è coinvolta il Comune.

Per la provvisoria gestione dell’Ente è stato nominato Commissario Prefettizio il Viceprefetto Roberto Amantea, dirigente della Prefettura.

Il Viceprefetto Amantea ha ricoperto vari incarichi, prima in Prefettura a Ravenna e successivamente a Potenza, Salerno e Bari. E’ stato incaricato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a disposizione del Sottosegretario di Stato Delegato per l’emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania. Negli anni passati è stato Commissario Prefettizio dei Comuni di Roscigno, Polla, Futani, Celle di Bulgheria, San Gregorio Magno, Cicerale, Serre e Perdifumo.

A lui ora sono attribuiti tutti i poteri spettanti al Consiglio comunale, alla Giunta e al Sindaco.

