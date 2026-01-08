Potenza: escavatore in fiamme in un cantiere. Probabile matrice dolosa
Momenti di paura ieri sera a Potenza quando all’improvviso delle fiamme hanno avvolto un escavatore.
Il mezzo si trovava nel cantiere allestito per lo smantellamento del palazzetto in cui risiedeva il CONI. Dai primi rilievi pare che si tratti di un rogo di origine dolosa, ma sono in corso tutti gli approfondimenti del caso.
I lavori di abbattimento erano iniziati lo scorso 2 dicembre nonostante il ricorso pendente al Consiglio di Stato presentato da una ditta di Cosenza, seconda classificata alla gara di appalto.
Scatenato l’incendio del mezzo, sul posto si sono recati gli agenti di Polizia e i Vigili del Fuoco del locale Distaccamento.