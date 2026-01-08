Vandali in azione a Salerno, danneggiate alcune auto. Indignazione tra i cittadini
Brutta sorpresa per i residenti della zona orientale di Salerno.
Durante le ore notturne si sono verificati atti di vandalismo nel quartiere Mercatello nei pressi della chiesa Gesù Redentore.
Il raid si è consumato in largo Amedeo Moscati: i vandali hanno distrutto i vetri delle portiere di diverse vetture parcheggiate, mandandoli in frantumi.
Amaro risveglio per i cittadini che hanno dovuto fare i conti con i danni ingenti.
Non si tratterebbe di un episodio isolato.