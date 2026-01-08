Porte aperte all’Istituto Professionale Servizi per la Sanità e l’Assistenza Sociale di Polla il 17 gennaio, dalle 15.30 alle 19.00, per conoscere da vicino l’offerta formativa per gli studenti che per l’anno scolastico 2026/2027 dovranno decidere il percorso d’istruzione superiore da intraprendere.

Un’occasione importante per i giovani delle Scuole Medie del Vallo di Diano e delle zone limitrofe, nel corso della quale potranno conoscere i diversi sbocchi professionali che l’Istituto Socio Sanitario di Polla offre, sia per entrare immediatamente nel mondo del lavoro come educatore di asilo nido, di comunità, operatore per l’autonomia (area handicap), supporto attività educative (area adolescenza, anziani e stranieri), assistente presso studi medici, sia nella continuazione degli studi.

Il diploma conseguito presso l’Istituto Professionale Socio-Sanitario di Polla, diretto dalla Dirigente scolastica Carmela Taglianetti, permette, infatti, l’iscrizione a diversi Corsi di Laurea o a Università di settore, come Scienze Infermieristiche, Ostetricia, Fisioterapia, Scienze dell’educazione e della formazione, Scienze della formazione primaria, Servizio Sociale, Dietistica, Igiene dentale o Tecniche della prevenzione e della sicurezza sul lavoro.

Nel corso dell’Open Day saranno presenti i docenti dell’Istituto ai quali genitori ed alunni potranno rivolgersi per ottenere tutte le informazioni possibili.

Per maggiori informazioni telefonare in orario d’ufficio allo 0975 391145.