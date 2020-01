Potenza: donna accoltellata in casa dal marito durante una lite. Salvata dalla Polizia

Una lite che poteva trasformarsi in una vera e propria tragedia a Potenza, dove una donna è rimasta ferita dopo essere stata colpita da alcune coltellate.

Stando alla prima ricostruzione, la donna sarebbe stata accoltellata dal marito, un 80enne potentino. Il tutto si è verificato all’interno dell’appartamento dove vivono i due, in via Maratea, durante la notte.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia, che hanno tratto in salvo donna ed evitato il peggio. Immediato è stato anche l’intervento dei sanitari del 118 “Basilicata Soccorso”, che hanno trasferito la donna all’ospedale “San Carlo” per le cure del caso. La donna non si trova in pericolo di vita.

Su quanto accaduto indagano gli agenti della Polizia, intervenuti sul posto anche per i rilievi del caso.

– Claudio Buono –