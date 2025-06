Momenti di trambusto ieri sera a Potenza in via Mazzini.

Qui un gambiano di 30 anni ha iniziato a dare in escandescenze rovesciando i bidoni dell’immondizia e prendendo a pugni i tavolini di un locale, al punto che è stato richiesto l’intervento dei Carabinieri.

Sul posto è dunque arrivata una pattuglia del Radiomobile che ha cercato di riportare il giovane alla calma, ma alla vista dei miliari ha iniziato ad inveire contro di loro. Ha poi creato scompiglio nel traffico mettendosi al centro della strada. Più volte è stato riportato al lato della carreggiata finché non è riuscito a darsi alla fuga.

Successivamente, è stato ritrovato in una zona poco distante dalle scale mobili, dalla parte opposta di via Mazzini, tra la vegetazione. Sentendosi scoperto si è scagliato nuovamente verso i carabinieri con calci e pugni, ma con l’arrivo dei rinforzi è stato alla fine bloccato e arrestato.

Sul posto è intervenuta anche una pattuglia della Guardia di Finanza. I carabinieri feriti, inoltre, hanno dovuto far ricorso alle cure mediche.

L’operazione di ieri sera sottolinea la costante presenza sul territorio di Potenza dei Carabinieri che alle richieste dei cittadini rispondono tempestivamente cercando di risolvere le situazioni che creano scompiglio e paura tra i residenti. L’operato dei Carabinieri non si limita solamente alla repressione dei reati, ma si estende anche alla prevenzione e, come in questo caso, che si tratti di situazioni di violenza o di soccorrere persone in pericolo, la loro prontezza di salvaguardare vite umane e ripristinare la tranquillità in città è costante, incorrendo anche nel pericolo di restare feriti.

