Cono Morena di Teggiano diventa “valletto” per una sera nel programma di Canale 5 “Avanti un altro!” condotto da Paolo Bonolis con la partecipazione di Luca Laurenti.

Il simpatico 85enne, presente in studio insieme ad un gruppo di spettatori arrivati da San Rufo, è stato scelto dal conduttore per affiancarlo e accompagnare i vari concorrenti in gara. Non sono mancate le battute tra Bonolis e Morena che ha saputo stare al gioco con simpatia e divertendosi.

“Avanti un altro!” ha conquistato la prima serata di Canale 5 e ieri sera sono andate in onda due sfide tra numerosi concorrenti che hanno provato a conquistare il montepremi fino al gioco finale in cui per vincere è necessario dare le risposte sbagliate.

Cono Morena è un uomo conosciuto da tutti a Teggiano e non solo. Infatti è uno storico cameriere del Vallo di Diano che negli anni ha prestato servizio in numerosi ristoranti della zona.

Sempre pronto alla battuta e con un sorriso smagliante è riuscito a conquistare anche Paolo Bonolis.