Potenza: camion senza conducente a bordo fuori controllo. L’autista si ferisce per fermarne la corsa
Camion fuori controllo a Potenza, resta ferito l’autista che ha cercato di fermarne la corsa.
E’ accaduto questa mattina nel quartiere Poggio Tre Galli. Il mezzo pesante, fermo ai margini della strada e senza il conducente a bordo, si è mosso iniziando a percorrere un tratto in discesa e andando a sbattere contro una recinzione.
L’autista, notando quanto stava accadendo, ha provato a fermare il camion ed è caduto restando ferito. Sul posto i sanitari del 118 per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale.
Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.