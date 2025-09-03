Camion fuori controllo a Potenza, resta ferito l’autista che ha cercato di fermarne la corsa.

E’ accaduto questa mattina nel quartiere Poggio Tre Galli. Il mezzo pesante, fermo ai margini della strada e senza il conducente a bordo, si è mosso iniziando a percorrere un tratto in discesa e andando a sbattere contro una recinzione.

L’autista, notando quanto stava accadendo, ha provato a fermare il camion ed è caduto restando ferito. Sul posto i sanitari del 118 per soccorrerlo e trasportarlo in ospedale.

Presenti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale.