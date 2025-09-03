Sono stati ritrovati ieri mattina a Roccadaspide due motori per barche rubati nella notte a Pioppi, nel comune di Pollica.

La refurtiva è stata trovata nell’auto di un cittadino bulgaro dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito di alcuni controlli.

Notati i due motori i militari dell’Arma hanno avviato le dovute indagini, appurando che effettivamente erano stati asportati nella località costiera.

Sono stati dunque avviati accertamenti nei confronti dello straniero, il quale è stato denunciato, per capire se abbia comprato la refurtiva oppure se sia stato effettivamente lui a rubarli.

I due motori, successivamente, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto.