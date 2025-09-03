Roccadaspide: due motori per barche rubati a Pioppi ritrovati nell’auto di uno straniero. Denunciato
Sono stati ritrovati ieri mattina a Roccadaspide due motori per barche rubati nella notte a Pioppi, nel comune di Pollica.
La refurtiva è stata trovata nell’auto di un cittadino bulgaro dai Carabinieri della locale Stazione, a seguito di alcuni controlli.
Notati i due motori i militari dell’Arma hanno avviato le dovute indagini, appurando che effettivamente erano stati asportati nella località costiera.
Sono stati dunque avviati accertamenti nei confronti dello straniero, il quale è stato denunciato, per capire se abbia comprato la refurtiva oppure se sia stato effettivamente lui a rubarli.
I due motori, successivamente, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari che ne avevano denunciato il furto.