Buttano la cocaina nel water tentando di eludere i controlli dei Carabinieri.

E’ quanto accaduto nei giorni scorsi a Potenza, dove i Carabinieri del Nucleo Radiomobile della locale Compagnia notando uno strano viavai di giovani presso l’abitazione di una coppia dominicana di 48 e 47 anni, residenti nel capoluogo, hanno proceduto all’identificazione e al controllo della loro abitazione.

All’esito del controllo sono stati trovati 2 bilancini di precisione e 600 euro in banconote di piccolo taglio.

Quanto rinvenuto, unito all’atteggiamento e ad alcuni movimenti sospetti della donna, ha spinto gli uomini dell’Arma ad effettuare accertamenti più approfonditi.

Chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco e di personale dell’Acquedotto Lucano, i Carabinieri hanno fatto defluire un liquido tracciante all’interno del water per identificare la conduttura che serviva l’appartamento. Da lì, sollevando i chiusini posti al piano strada, sono state seguite le tracce del colorante finché, sollevato l’ennesimo tombino, è stato recuperato un calzino contenente 13 involucri di cocaina del peso di 1 grammo l’uno.

La droga, il denaro, i bilancini e due cellulari della coppia sono stati sottoposti a sequestro probatorio e i due cittadini dominicani accompagnati presso gli Uffici dell’Arma in via Pretoria dove, al termine delle formalità di legge, sono stati dichiarati in arresto e condotti presso la Casa Circondariale di Potenza, a disposizione della competente Autorità Giudiziaria.

Il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Potenza, in sede di convalida dell’arresto, ha disposto nei confronti degli indagati, nei cui confronti vige la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, la custodia cautelare in carcere.

Il risultato conseguito evidenzia l’attenzione del Comando Provinciale Carabinieri di Potenza nella sua azione di contrasto all’illecita circolazione di sostanze stupefacenti.