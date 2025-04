Un incidente stradale è avvenuto questa mattina a Sala Consilina.

Per cause da accertare una Mini Cooper, dopo che la conducente ne ha perso il controllo, è uscita fuori strada ribaltandosi in contrada Fonti.

Per la 21enne del posto, dopo le prime cure dei sanitari del 118, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza al “Ruggi” di Salerno.

Sul posto presenti anche gli agenti della Polizia Municipale diretti dal Comandante Salvatore Della Luna Maggio, i Vigili del Fuoco alla guida del Caposquadra Massimo Avossa e i Carabinieri della locale Compagnia.

L’auto è stata recuperata dal Soccorso Stradale Pastore.